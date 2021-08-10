ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шкарлет: 1 вересня усі школи запрацюють у звичному форматі

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 серпня 2021 12:31
Шкарлет: 1 вересня усі школи запрацюють у звичному форматі Фото: міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні. Всі школи 1 вересня запрацюють у звичному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра в ефірі "Сніданку з 1+1".

Школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків.

"COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", - сказав міністр.

Нагадаємо, що Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із "зеленої" зони карантину.

Так, продовжити роботу зможуть тільки ті школи, у якихвакциновані 80% співробітників.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа учения МОН
NEWS
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності