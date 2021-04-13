Стало відомо, коли в Києві відкриють дитячі садки
Дитячі садки в Києві, які закрили 5 квітня через карантин, відкриються тільки 10 травня.
Про це нам розповіли співробітники кількох дитячих садків столиці, які вже отримали інформацію від начальства.
"Ми вже сьогодні отримали інструкцію. Ми відкриємося не раніше 10 травня. Поки що сидимо, ну а що робити", - розповіла одна зі співробітниць дошкільного закладу Голосіївського району.
Про такі ж передбачувані дати відкриття садочків є інформація і з інших районів Києва. Одне з наших джерел з Управління освітою Голосіївської ОДА розповіло, що прозвучала навіть дата 7 червня (відкриття садків), мовляв, у дошкільних установах чекають вакцину для співробітників, а вона прибуде не раніше 20 травня.
Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в "червоній" карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали. Але, як відомо, дитячі садки в Києві закрили 5 квітня у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у столиці.
Відзначимо, що офіційна інформація щодо відкриття або продовження закриття дитячих садків з'явиться тільки 14 квітня. У цей день відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві.
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