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Українським батькам дадуть набір для новонародженого від міжнародного фонду: як його отримати

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Україна, Середа 17 серпня 2022 08:35
Українським батькам дадуть набір для новонародженого від міжнародного фонду: як його отримати Як подати заявку на отримання набору для новонародженого (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запустили другий етап благодійної допомоги сім'ям з новонародженими від німецького фонду BGV. А це означає, що ще 10 тисяч сімей зможуть отримати набори з найнеобхіднішим для перших місяців після народження малюка.

Хто може отримати такий набір і як оформити його доставку - читайте в матеріалі нижче.

Благодійний фонд BGV в рамках проєкту Charity Fund зібрали та доставили в Україну ще 10 тисяч наборів для новонароджених та їх батьків. Вартість одного такого набору становить близько 4 тисяч гривень, але українці можуть отримати його безкоштовно.

Хто може отримати набір для новонародженого

Подати заявку на отримання набору може мама або тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту України.

Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не повинен перевищувати двох місяців, оскільки товари в наборі передбачені саме для немовлят від 0 до 2 місяців.

На кожну дитину видають один набір. Але сім'я з двійнятами або близнюками може подати заявку на отримання двох наборів.

Що входить в набір для новонароджених

  • Дитячий одяг: Боді, ромпери, шкарпетки та шапочки, чоловічки для сну
  • Підгузки
  • Пляшечки
  • Соски
  • Килимки для сповивання
  • Пелюшки
  • Засоби для догляду за шкірою малюка і мами
  • Гігієнічні приналежності: прокладки, вологі серветки, вологі рушники
  • Дитяче харчування
  • Смаколики для мами

Українським батькам дадуть набір для новонародженого від міжнародного фонду: як його отримати

Фото: що входить в набори для новонароджених і їх мам (фото: bgvfund.org)

Як подати заявку на отримання набору для новонародженого

Щоб отримати допомогу від BGV, потрібно заповнити заявку на сайті - за цим посиланням.

У формі заявки потрібно вказати інформацію про батьків і дитину. Також потрібно надати свої контактні дані та дані для відправки набору на Нову Пошту.

До заявки потрібно додати фото або скан необхідних документів: свідоцтво про народження дитини, ваше ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка і сторінка з реєстрацією).

Всі заяви обробляють близько тижня. Якщо вся інформація вказана коректно, то на вказану електронну пошту прийде лист-підтвердження, а відправка набору буде здійснена за вказаною адресою або на відділення Нової Пошти.

Якщо в заявці будуть неточності, то представник фонду сам зв'яжеться з батьками для уточнення інформації.

До речі, раніше ми писали про те, які незвичайні імена дають новонародженим дітям зараз українці.

А ще розповідали про те, як зареєструвати новонародженої дитини онлайн.

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