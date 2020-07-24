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В Україні пенсії зростуть вдвічі: в Мінсоцполітики зробили гучну заяву

П'ятниця 24 липня 2020 08:03
В Україні пенсії зростуть вдвічі: в Мінсоцполітики зробили гучну заяву
Пенсії в Україні можуть зрости (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Мінсоцполітики розповіли про роботу солідарної та накопичувальної пенсійних систем

В Україні середня пенсія може зрости більш ніж у два рази. За задумом уряду, досягти такого результату допоможе впровадження другого рівня пенсійної системи, що намічається в 2021 році.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише "Фокус".

"Тоді одночасна робота солідарної та накопичувальної пенсійних систем виступить гарантом того, що люди будуть отримувати пенсії на рівні не нижче 40% своєї офіційної заробітної плати. Згідно з дослідженням Світового банку, без впровадження накопичувальних компонентів солідарна пенсійна система забезпечить лише 18% зарплати", - розповіла чиновник.

За підрахунками Мінсоцполітики, найбільше отримають ті громадяни, хто з першого дня своєї кар'єри почне накопичення на майбутню пенсію.

"Якщо людина працює і відраховує у віці з 20 до 60 років по 5% зарплати, а потім протягом 15 років отримуватиме пенсію, то коефіцієнт заміщення зарплати пенсією з накопичувальної системи складе 26%. Припустимо, що ще 28-30% зарплати становитиме солідарна пенсія. Так можна буде розраховувати на сумарні виплати в обсязі більше половини колишньої зарплати", - пояснює Лазебна.

Міністр додала, що для досягнення таких же показників за 30 років потрібно відкладати 8% заробітку, а за 20 років (з 40 до 60 років) - 14%.

"Але для цього нинішнім сорокарічним доведеться окрім відрахувань в загальнообов'язкову накопичувальну систему задіяти ще й добровільні вкладення в Недержавні пенсійні фонди", - говорить чиновник.

Солідарна система в Україні продовжить працювати для всіх. В уряді пропонують для людей старше 50 років дати можливість добровільної участі в системі 2-го рівня.

"Але наше завдання - дати перспективу молодим людям, щоб вони розуміли, яке у них можливо пенсійне майбутнє в нашій країні, щоб вони бачили перспективу залишатися і працювати вдома", - розповіла Лазебна.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики готує програму підвищення пенсій у 2021 році.

Нагадаємо також, що у Мінсоцполітики здивували відповіддю, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні.

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