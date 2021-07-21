Понад 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку: кого це торкнеться
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо доплати особам, які отримують менше 2200 гривень пенсії. Надбавки отримають понад 30 тисяч осіб з інвалідністю I групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 21 липня, яке транслювалося на Youtube.
"Метою прийняття акта є забезпечення підтримки осіб з інвалідністю I групи шляхом надання з 1 липня щомісячної доплати до пенсії в сумі, що не вистачає до 2 200 гривень", - йдеться пояснювальній записці до документу.
У документі зазначається, що зараз понад 30 тис. осіб з інвалідністю отримують пенсію та соціальні виплати у розмірі до 2 200 гривень.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.
Станом на 1 липня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 433 858 українців. Це становить 3,9% від загального числа пенсіонерів (10 968 143 осіб). За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.