Понад 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку: кого це торкнеться

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо доплати особам, які отримують менше 2200 гривень пенсії. Надбавки отримають понад 30 тисяч осіб з інвалідністю I групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 21 липня, яке транслювалося на Youtube .

"Метою прийняття акта є забезпечення підтримки осіб з інвалідністю I групи шляхом надання з 1 липня щомісячної доплати до пенсії в сумі, що не вистачає до 2 200 гривень", - йдеться пояснювальній записці до документу.

У документі зазначається, що зараз понад 30 тис. осіб з інвалідністю отримують пенсію та соціальні виплати у розмірі до 2 200 гривень.