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Середня пенсія за квартал виросла на 54 гривні, пенсіонерів поменшало на 85 тисяч

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 15:35
Середня пенсія за квартал виросла на 54 гривні, пенсіонерів поменшало на 85 тисяч Фото: пенсіонери отримали 54 гривні добавки (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10 968 143 пенсіонерів. Це на 84 706 менше, ніж на 1 квітня (11 052 849).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Середній розмір пенсії на 1 липня становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на -54,13 гривень або на 1,45% (на 1 квітня 2021 року середній розмір пенсій становив 3 724,65 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за 2020 рік середній розмір пенсій в Україні зріс на 424,53 гривень або на 13,8% до 3 507,51 гривень. Інфляція за рік склала 5,0%.
Середня пенсія за квартал виросла на 54 гривні, пенсіонерів поменшало на 85 тисяч

Відзначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 роки провели для 9,76 мільйонів пенсіонерів. З перераховано розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

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