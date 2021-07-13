Середня пенсія за квартал виросла на 54 гривні, пенсіонерів поменшало на 85 тисяч

Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10 968 143 пенсіонерів. Це на 84 706 менше, ніж на 1 квітня (11 052 849).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Середній розмір пенсії на 1 липня становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на -54,13 гривень або на 1,45% (на 1 квітня 2021 року середній розмір пенсій становив 3 724,65 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за 2020 рік середній розмір пенсій в Україні зріс на 424,53 гривень або на 13,8% до 3 507,51 гривень. Інфляція за рік склала 5,0%.

