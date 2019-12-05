АМКУ рекомендував найбільшим роздрібним мережам знизити цін на бензин

Фото: АЗС (УНІАН)

Рекомендації надані таким мережам, як WOG, ОККО та Укрнафта

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рекомендації восьми роздрібним мережам щодо встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначається в повідомленні, комітет провів аналіз цих ринків та за результатами їх функціонування в червні-листопаді встановив такі факти:

середні ціни крупного опту на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися майже на 20%;

курс долара до гривні, що має значний вплив на ціноутворення зважаючи на імпортозалежність цих ринків, знизився на майже 12 %;

середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися на 5-5,6%.

"При цьому, рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне паливо на стаціонарних АЗС основних учасників ринку (діють під брендами WOG, OKKO та UKRNAFTA) залишився практично незмінним", - йдеться в повідомленні.

АМКУ ухвалив такі обов’язкові для розгляду рекомендації компаніям:

ужити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку;

про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у 10-денний строк з дня їх отримання.

Рекомендації АМКУ надані наступним компаніям "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).

Як писало РБК-Україна, на початку листопада у Раді анонсувалося заслуховування звіту глави АМКУ одо виконання покладених на нього зобов'язань.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.