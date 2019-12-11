Ціна на газ зміниться: що потрібно знати українцям

Ціна на газ в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Ціна на газ в Україні з 1 січня 2020 року стане приємним сюрпризом

Ціна на газ в Україні зміниться з 1 січня 2020 року і її не будуть переглядати протягом п'яти місяців, до 1 травня 2020 року. Для населення ціна за один кубометр складе 5,5 гривень – це без ПДВ та тарифу на транспортування. Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз Україна".

Роздрібна ціна для кінцевих споживачів у кожному регіоні країни буде відрізнятися, так як це залежить від ціни на транспортування газу по газопроводах, а також від націнки газзбутів. В середньому ціна за один кубометр в різних областях України буде коливатися від 7,2 до 7,8 гривень з урахуванням ПДВ. А це на 12% нижче, ніж у минулому опалювальному сезоні. Ціна одного кубометра газу на 1 січня 2019 року становила 8,5 гривень з урахуванням транспортування та ПДВ.

"Від першого січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього від споживачів не потрібно ніяких дій, підписання додаткових угод або внесення передоплати", - відзначили в компанії уточнили, що споживач може відмовитися від запропонованої ціни.

Щоб вибрати щомісячну ринкову ціну необхідно звернутися в регіональні компанії збуту газу в період з 10 до 24 грудня.

Крім того, в НАК "Нафтогаз" попередили, що щомісячна ринкова ціна на початку 2020 року може змінитися – як підвищитися, так і знизитися. На це може вплинути безліч чинників – переговори з "Газпромом", погодні умови, ринкова ситуація та інші чинники.