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"Русскій мір", заміна письменників і війна: як зміниться шкільна програма в Україні з 1 вересня

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Вівторок 16 серпня 2022 16:35
"Русскій мір", заміна письменників і війна: як зміниться шкільна програма в Україні з 1 вересня Фото: в Україні з 1 вересня змінять шкільну програму (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві освіти та науки України опублікували остаточні зміни в шкільній програмі. Нововведення були внесені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і військову агресію.

Було додано поняття "рашизм", видалені російські письменники та додана програма з навчання навичок поведінки в умовах воєнного часу.

Документ про зміни опублікували на офіційному сайті МОН.

Історія

В оновленій програмі для школярів тепер вивчатимуть СРСР як державу Імперського типу. У контексті уроків історії буде тепер ретельно вивчатися не тільки інструменти насильства, які були використані в XX столітті проти українців, але інструменти опору ворогові.

Окремим блоком тепер буде вивчатися російсько-українська війна, яка почалася у 2014 році. Школярам тепер пояснюватимуть про геноцидні дії політичного керівництва та російського війська щодо українців.

Оновлено перелік термінів і дітям тепер пояснюватимуть такі поняття, як "русскій мир", "рашизм", "колабораціонізм", "привласнення суверенітету", а замість "політики русифікації" використовуватиметься термін "політика російщення".

Основи здоров'я та захист України

У новій програмі буде посилена військово-патріотична складова. Школярам буде додана інформація про сучасну російсько-українську війну, її героїв і досвід ведення бойових дій.

Також розширено та доповнено теми розділів з вогневої підготовки, медичної допомоги та цивільного захисту.

У програмі "Основи здоров'я" додані уроки, де будуть подавати інформацію, пов'язану з ризиками воєнного часу: як працює система оповіщення населення, як діяти при повітряній тривозі, обстрілах і так далі.

Література і мова

Зі шкільної програми по "Зарубіжній літературі" прибрали практично всіх російських і білоруських авторів. Залишили тільки ті твори, які написали письменники, чия творчість пов'язана з Україною.

Це М. Гоголь, В. Короленко, М. Булгаков "Собаче серце" - твори будуть вивчатися за вибором учителя та учнів.

У списку літератури для позакласного читання залишені (на вибір викладача) Ільф і Петров "12 стільців" і А.Кузнєцов "Бабин Яр". У переліку літератури також залишився кримськотатарський письменник т. Халілов.

Разом російських письменників школярі вивчатимуть творчість Жана де Лафонтена, О.Генрі, Анни Гавальди, У. Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, А. Гранах.

У блоці вивчення шедеврів світової лірики російські поети замінені на іноземних. Російську мову з переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучено.

До речі, раніше ми писали про те, як навчатимуться діти в школах України - офлайн або онлайн.

А ще розповідали про те, що у шкільні укриття тепер проведуть інтернет.

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