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Для українських школярів розробили унікальний довідник: що в ньому буде

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П'ятниця 26 серпня 2022 14:43
Для українських школярів розробили унікальний довідник: що в ньому буде Для українських школярів розробили унікальний довідник (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Департаменті комунікації МВС розробили унікальний довідник для українських школярів - Абетку безпеки. У книзі зібрані вся важлива інформація, яка допоможе дітям, батькам і вчителям уберегти здоров'я і життя.

Що це за довідник і які дані в ньому є - читайте в матеріалі нижче.

Як розповів перший заступник міністра МВС Євген Єнін в ефірі телемарафону # UA :Разом, цього року Початок навчання вимагає від усіх органів влади безпрецедентних заходів для створення безпечного освітнього середовища.

"1 вересня ми так ще не зустрічали. Це виклик для країни, для всіх учасників освітнього процесу, а також для підрозділів МВС, які беруть участь в організації безпечного освітнього середовища під час війни", - зазначив Єнін.

Тому для школярів розробили унікальний довідник"Абетка безпеки". У цьому довіднику зібрані поради від А до я на найактуальніші теми воєнного часу.

  • Що робити під час повітряної тривоги
  • Роз'яснення з приводу небезпеки мін, бомб, гранат, снарядів
  • Рекомендації, як діяти під час хімічної атаки або ядерного забруднення
  • Правила дорожнього руху
  • Пожежна безпека
  • Як не стати жертвою насильства
  • Теми булінгу та безпеки в Інтернеті
  • Перша домедична допомога

Почитати довідник можна вже зараз - він доступний за цим посиланням.

Для українських школярів розробили унікальний довідник: що в ньому будеДля українських школярів розробили унікальний довідник: що в ньому будеДля українських школярів розробили унікальний довідник: що в ньому будеСкріншоти

До речі, раніше ми писали про те, які зміни чекають школярів з 1 вересня.

А ще розповідали про те, які зміни внесли до шкільної програми з різних предметів.

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