На українських ринках стрімко дорожчає популярний овоч: названо причину

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста. Темпи зростання цін на неї цього тижня помітно зросли.

Яка причина

Так, причиною чергового цінового зростання є високий попит на білокачанну капусту як на внутрішньому ринку, так і з боку експортно-орієнтованих компаній. До того ж обсяги пропозиції в поточному сезоні значно поступаються торішнім. А це зумовлено скороченням площ під білокачанною капустою.

За словами експертів, причиною зростання цін є також реекспорт української капусти в Росію через Білорусь.

Скільки коштує

Наразі українські фермери готові відвантажувати білокачанну капусту не дешевше за 15-17 грн/кг, що в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Окрім того, ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують торішні показники за аналогічний період. Щобільше, українські виробники на сьогодні стримують продаж капусти. Все тому, що сподіваються продати її за ще більш високою ціною на початку весни.

В Україні зросли ціни на капусту (pixabay)

Зазначимо, що при регулярному вживанні овоча він сприятливо впливає на організм людини в цілому. Збалансований комплекс амінокислот і вітамінів забезпечує наступний результат: