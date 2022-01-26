На українських ринках стрімко дорожчає популярний овоч: названо причину
В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста. Темпи зростання цін на неї цього тижня помітно зросли.
Про це повідомляє EastFruit.
Яка причина
Так, причиною чергового цінового зростання є високий попит на білокачанну капусту як на внутрішньому ринку, так і з боку експортно-орієнтованих компаній. До того ж обсяги пропозиції в поточному сезоні значно поступаються торішнім. А це зумовлено скороченням площ під білокачанною капустою.
За словами експертів, причиною зростання цін є також реекспорт української капусти в Росію через Білорусь.
Скільки коштує
Наразі українські фермери готові відвантажувати білокачанну капусту не дешевше за 15-17 грн/кг, що в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Окрім того, ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують торішні показники за аналогічний період. Щобільше, українські виробники на сьогодні стримують продаж капусти. Все тому, що сподіваються продати її за ще більш високою ціною на початку весни.
В Україні зросли ціни на капусту (pixabay)
Зазначимо, що при регулярному вживанні овоча він сприятливо впливає на організм людини в цілому. Збалансований комплекс амінокислот і вітамінів забезпечує наступний результат:
- Зміцнює захисні сили організму, підвищуючи імунну систему;
- Знижує ймовірність захворіти на рак;
- Активізує кровообіг;
- Збагачує склад крові, значно підвищуючи гемоглобін;
- Виводить з організму зайву рідину;
- Покращує стан ясен і зубів;
- Допомагає людям позбутися від зайвих кілограмів.
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