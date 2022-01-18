Експерт розповіла, як зробити шкідливу їжу корисною: ці лайфхаки вас вразять

Здорове та повноцінне харчування запорука довгого та здорового життя. Однак, як відомо, не усі його дотримуються. Зокрема, якщо ми постійно вживаємо шкідливу їжу, то наражаємо свій організм на ризик.

Тому лікар-дієтолог Адрієн Зейтц поділилась методами, які допоможуть перетворити шкідливу їжу на здорову, пише Healthline .

Напої

Як відомо, рідини несуть меншу кількість калорій, які здатні швидко накопичуватися. Зокрема, фруктові соки містять велику кількість фруктози, яка впливає на засвоєння інсуліну та ураження печінки.

Солодкі напої через велику кількість калорій та цукру призводять до збільшення ваги. До того ж вживання цукровмісних напоїв щодня підвищує ризик смерті від серцевої хвороби на 8%.

Тому, замість соків приготуйте домашні смузі. Так ви отримаєте солодкий питний напій, який насичений достатньою кількістю поживних речовин.

А замість солодких напоїв спробуйте додавати до води шматочок лимона чи лайма.

Чим шкідливі солодкі напої (pixabay)

Білий хліб

Такий хліб випікають з борошна з очищеної пшениці, яка позбавлена клітковини та деяких поживних речовин. Тому він може викликати різкий стрибок цукру у крові.

Однак, краще вживати цільнозернові продукти. Все тому, що вони повільно знижують рівень цукру та покращують роботу кишківника.

Білий хліб (pixabay)

Продукти швидкого приготування

Заморожені приготовані продукти містять багато консервантів та барвників. Усі дорослі та діти люблять піцу. Але якість м’яса чи бекону, у піцах, теж буває невисокої якості.

Тому найкращим рішенням буде приготувати домашню піцу. Для тіста використовуйте цільнозернове або житнє борошно. А для начинки обирайте тільки найкраще м'ясо та овочі.

Сухі сніданки

Така їжа на сніданок дуже зручна та смачна. Однак, більшість готових сніданків містять мало клітковини та сильно підсолоджені.

Тому замість вівсяних пластівців краще приготувати вівсяну кашу. Вона покращить травну систему, знизить ризик серцевих захворювань, інсульту, гіпертонії, діабету II типу та надмірної ваги.

Сухий сніданок (pixabay)

Картопля фрі та чіпси

Картопля містить багато поживних речовин, однак під час обробки їхня кількість різко знижується. Також картопля фрі може викликати діабет II типу чи гіпертонією.

Тому краще запекти картоплю, а замість хрустких картопляних чипсів з'їжте моркву, перець, попкорн чи горіхи.

Чим замінити картоплю фрі (pixabay)

Морозиво

Усі люди не можуть уявити свого життя без солодкого холодного морозива у спекотний літній день. Існують варіанти поживного морозива, однак більша частина продуктів насичена рафінованим цукром та висококалорійна.

Це може призвести до карієсу, надмірної ваги, хвороб серця та діабету.

Тому краще приготувати морозиво вдома, адже так ви оберете високоякісні продукти.

Чим замінити морозиво (pixabay)