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На украинских рынках стремительно дорожает популярный овощ: названа причина

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Среда 26 января 2022 19:44
На украинских рынках стремительно дорожает популярный овощ: названа причина Выросли цены на капусту (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста. Темпы роста цен на нее на этой неделе заметно выросли.

Об этом сообщает EastFruit.

Какая причина

Так, причиной очередного ценового роста является высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний. К тому же объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним. А это обусловлено сокращением площадей под белокочанной капустой.

По словам экспертов, причиной роста цен является также реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.

Сколько стоит

Сейчас украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле по 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме того, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодня сдерживают продажу капусты. Все потому, что надеются продать ее по еще более высокой цене в начале весны.

На украинских рынках стремительно дорожает популярный овощ: названа причинаВ Украине выросли цены на капусту (pixabay)

Отметим, что при регулярном употреблении овоща он благоприятно влияет на организм человека в целом. Сбалансированный комплекс аминокислот и витаминов обеспечивает следующий результат:

  • Укрепляет защитные силы организма, повышая иммунную систему;
  • Снижает вероятность заболеть раком;
  • Активизирует кровообращение;
  • Обогащает состав крови, значительно повышая гемоглобин;
  • Выводит из организма лишнюю жидкость;
  • Улучшает состояние десен и зубов;
  • Помогает людям избавиться от лишних килограммов.

Ранее мы сообщали, что эксперт рассказала, как сделать вредную пищу полезной.

Также мы писали, что в Украине резко подорожали популярные овощи.

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