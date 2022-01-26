На украинских рынках стремительно дорожает популярный овощ: названа причина

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста. Темпы роста цен на нее на этой неделе заметно выросли.

Какая причина

Так, причиной очередного ценового роста является высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний. К тому же объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним. А это обусловлено сокращением площадей под белокочанной капустой.

По словам экспертов, причиной роста цен является также реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.

Сколько стоит

Сейчас украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле по 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме того, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодня сдерживают продажу капусты. Все потому, что надеются продать ее по еще более высокой цене в начале весны.

В Украине выросли цены на капусту (pixabay)

Отметим, что при регулярном употреблении овоща он благоприятно влияет на организм человека в целом. Сбалансированный комплекс аминокислот и витаминов обеспечивает следующий результат: