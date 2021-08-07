ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названо продукти, які не можна їсти на голодний шлунок: можете побігти до лікаря!

Новость на русском →
Субота 07 серпня 2021 08:20
Названо продукти, які не можна їсти на голодний шлунок: можете побігти до лікаря! Фото: Названо продукти, які не можна їсти на голодний шлунок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Медики з'ясували, які продукти не можна їсти на голодний шлунок, так як це може обернутися загостреннями, нападами і походом до лікаря.

Про це розповіла дієтолог Анна Білоусова.

Кава

На думку дієтолога, починати день з чашечки ароматної чорної кави - ідея не найкраща. Цей напій може знизити апетит, і, відповідно, відсунути час повноцінного сніданку. Випийте чашечку кави вже після сніданку, тоді шкоди це не принесе.

Гострі соуси, приправи

Не слід після нічного сну відразу налягати на бутерброди з гострою гірчицею, хріном, часниковим соусом та іншими. Це може бути чревате такими наслідками, як розвиток гастриту і навіть виразки.

Солодка газована вода

Пити солодкі газовані напої натщесерце - не найкраща ідея. На думку дієтолога, це теж загрожує розвитком гастриту і виразкової хвороби.

Соки з цитрусових

Покупні соки з великою кількістю цукру і замінників пити натщесерце ні в якому разі не можна. Та й свіжовичавлені соки краще вживати разом з повноцінним сніданком, адже в них багато кислоти, яка може дратувати ШКТ.

А ось продуктами зі списку нижче дієтологи рекомендують починати свій день:

1. Каші (гречка, вівсянка, перловка, пшоняна). Приготуйте їх на воді або молоці, але не додавайте цукор. Каші дадуть вам довге відчуття ситості, так як містять багато корисних (повільних) вуглеводів.

2. Яйця. А також будь-які страви з них (омлет, глазунья). Містять багато вітамінів і мінералів, дають відчуття ситості.

3. Мюслі. У магазинних міститься багато цукру, тому приготуйте мюслі самі: запечіть в духовці вівсянку, цукати, горіхи, додайте трохи меду. Заправляйте йогуртом або молоком.

4. Цілозерновий хліб. Якщо любите бутерброди, то краще з цілозернового хліба без додавання будь-яких соусів. Наприклад - з сиром, червоною слабосолоною рибою, шинкою з індички.

5. Молочні продукти. Вони забезпечують організм великою кількістю поживних речовин, вітаміном D, калієм, кальцієм.

Раніше медики також з'ясували, які продукти категорично не можна нагрівати повторно, так як вони стають токсичними.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье продукты Здорова їжа
LITE
Сьогодні День Ганни: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Сьогодні День Ганни: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини