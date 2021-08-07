Названо продукти, які не можна їсти на голодний шлунок: можете побігти до лікаря!

Медики з'ясували, які продукти не можна їсти на голодний шлунок, так як це може обернутися загостреннями, нападами і походом до лікаря.

Кава

На думку дієтолога, починати день з чашечки ароматної чорної кави - ідея не найкраща. Цей напій може знизити апетит, і, відповідно, відсунути час повноцінного сніданку. Випийте чашечку кави вже після сніданку, тоді шкоди це не принесе.

Гострі соуси, приправи

Не слід після нічного сну відразу налягати на бутерброди з гострою гірчицею, хріном, часниковим соусом та іншими. Це може бути чревате такими наслідками, як розвиток гастриту і навіть виразки.

Солодка газована вода

Пити солодкі газовані напої натщесерце - не найкраща ідея. На думку дієтолога, це теж загрожує розвитком гастриту і виразкової хвороби.

Соки з цитрусових

Покупні соки з великою кількістю цукру і замінників пити натщесерце ні в якому разі не можна. Та й свіжовичавлені соки краще вживати разом з повноцінним сніданком, адже в них багато кислоти, яка може дратувати ШКТ.

А ось продуктами зі списку нижче дієтологи рекомендують починати свій день:

1. Каші (гречка, вівсянка, перловка, пшоняна). Приготуйте їх на воді або молоці, але не додавайте цукор. Каші дадуть вам довге відчуття ситості, так як містять багато корисних (повільних) вуглеводів.

2. Яйця. А також будь-які страви з них (омлет, глазунья). Містять багато вітамінів і мінералів, дають відчуття ситості.

3. Мюслі. У магазинних міститься багато цукру, тому приготуйте мюслі самі: запечіть в духовці вівсянку, цукати, горіхи, додайте трохи меду. Заправляйте йогуртом або молоком.

4. Цілозерновий хліб. Якщо любите бутерброди, то краще з цілозернового хліба без додавання будь-яких соусів. Наприклад - з сиром, червоною слабосолоною рибою, шинкою з індички.

5. Молочні продукти. Вони забезпечують організм великою кількістю поживних речовин, вітаміном D, калієм, кальцієм.