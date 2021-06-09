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Українських уболівальників не пустять на Євро-2020: названа причина

Автор: Людмила Жукова

Українські фанати футболу цього року не зможуть відвідати одну з найголовніших спортивних подій, а саме Євро-2020 в Нідерландах. Справа в тому, що в'їзд в країну громадян не з Євросоюзу - зараз заборонений.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Швидше за все, підтримувати наших футболістів на стадіоні в Амстердамі будуть тільки українці, які проживають в країнах ЄС.

Нагадаємо, що Євро-2020 розпочнеться 11 червня, в п'ятницю, а перший матч Україна зіграє з Нідерландами в неділю 13 червня.

Зазначимо, що Чемпіонат Європи з футболу не відбувся у 16-ий раз минулого року через пандемію коронавірусу. У зв'язку з цим він відбудеться цього року в Нідерландах з 11 червня по 11 липня.

До слова, відповідно до поточних норм, Україна зараз входить в "зелену" зону країн, по приїзду з якої не потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест, сертифікат вакцинації або довідку про одужання від коронавірусу.

Українські фанати не зможуть приїхати на Євро-2020

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна можна прочитати найголовніше про майбутній Чемпіонат Європи-2020.

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