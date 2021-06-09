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Украинских болельщиков не пустят на Евро-2020: названа причина

Автор: Людмила Жукова

Украинские фанаты футбола в этом году не смогут посетить одно из самых главных спортивных событий, а именно Евро-2020 в Нидерландах. Дело в том, что въезд в страну граждан не из Евросоюза - сейчас запрещен.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Скорее всего, поддерживать наших футболистов на стадионе в Амстердаме будут только украинцы, которые проживают в странах Ес.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня, в пятницу, а первый матч Украина сыграет с Нидерландами в воскресенье 13 июня.

Отметим, что чемпионат Европы по футболу не состоялся в 16-ый раз в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В связи с этим он состоится в этом году в Нидерландах с 11 июня по 11 июля.

К слову, в соответствии с текущими нормами, Украина сейчас входит в "зеленую" зону стран, по приезду из которой не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса.

Украинские фанаты не смогут приехать на Евро-2020

Напомним, в материале РБК-Украина можно прочесть самое главное о предстоящем чемпионате Европы-2020.

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