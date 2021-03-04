Українські зірки та медики вакцинувалися від COVID-19 онлайн: відкривайте пляшку шампанського!

Українські знаменитості та лікарі вакцинувалися від коронавірусу індійським препаратом Covishield в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Такий захід під назвою "Щеплення online" організували МОЗ України, ЮНІСЕФ та телеканал "1+1".

Відео доступно для перегляду на Facebook-сторінці передачі "Право на владу".

Подібну акцію провели з метою популяризувати потребу щепитися від COVID-19.

За словами телеведучої Наталії Мосейчук, досі ще жодна країна не робила вакцинацію від коронавірусу в прямому ефірі на телевізійному павільйоні.

"Міністерство охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили десять людей, можна сказати - вони всі лідери громадської думки. Це п'ятеро лікарів і п'ятеро популярних людей", - заявила вона.

В акції "Щеплення online" брали участь:

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ

Руслана Лижичко, співачка

Олександр Педан, телеведучий

Сергій Конюшок, спортсмен-стронгмен, дворазовий чемпіон світу

Сергій Дубров, лікар, президент асоціації анестезіологів України

Олена Міхно, лікар

Віталій Соколов, лікар

Катерина Гелю, лікар

Богдан Мельник, лікар

Педан після щеплення похвалив майстерність медиків і зізнався, що навіть не відчув уколу.

"Не завжди імунітет від вірусів залежить від фізичної форми", - зазначив Конюшок і розповів, що вже перехворів на коронавірус на початку листопада.

Булавінова пожартувала, що після вакцинації доречно відкрити пляшку шампанського та відзначити, що їх нарешті прищепили. Лікар-інфекціоніст підкреслила, що це можна.

Відео: Українські зірки та медики вакцинувалися від COVID-19 в прямому ефірі