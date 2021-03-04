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Українські зірки та медики вакцинувалися від COVID-19 онлайн: відкривайте пляшку шампанського!

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 23:10
Українські зірки та медики вакцинувалися від COVID-19 онлайн: відкривайте пляшку шампанського! Вакцинація від коронавірусу в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські знаменитості та лікарі вакцинувалися від коронавірусу індійським препаратом Covishield в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Такий захід під назвою "Щеплення online" організували МОЗ України, ЮНІСЕФ та телеканал "1+1".

Відео доступно для перегляду на Facebook-сторінці передачі "Право на владу".

Подібну акцію провели з метою популяризувати потребу щепитися від COVID-19.

За словами телеведучої Наталії Мосейчук, досі ще жодна країна не робила вакцинацію від коронавірусу в прямому ефірі на телевізійному павільйоні.

"Міністерство охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили десять людей, можна сказати - вони всі лідери громадської думки. Це п'ятеро лікарів і п'ятеро популярних людей", - заявила вона.

В акції "Щеплення online" брали участь:

  • Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ
  • Руслана Лижичко, співачка
  • Олександр Педан, телеведучий
  • Сергій Конюшок, спортсмен-стронгмен, дворазовий чемпіон світу
  • Сергій Дубров, лікар, президент асоціації анестезіологів України
  • Олена Міхно, лікар
  • Віталій Соколов, лікар
  • Катерина Гелю, лікар
  • Богдан Мельник, лікар

Педан після щеплення похвалив майстерність медиків і зізнався, що навіть не відчув уколу.

"Не завжди імунітет від вірусів залежить від фізичної форми", - зазначив Конюшок і розповів, що вже перехворів на коронавірус на початку листопада.

Булавінова пожартувала, що після вакцинації доречно відкрити пляшку шампанського та відзначити, що їх нарешті прищепили. Лікар-інфекціоніст підкреслила, що це можна.

Відео: Українські зірки та медики вакцинувалися від COVID-19 в прямому ефірі

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зробив щеплення від COVID-19 і показав відео, як це відбувалося.

Також ми писали про те, що нещодавно лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

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Новини України Життя вакцинація звезды прямой эфир вакцина від коронавірусу
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