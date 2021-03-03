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Зеленський зробив щеплення від COVID-19 і показав відео

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 08:21
Зеленський зробив щеплення від COVID-19 і показав відео Володимир Зеленський прищепився від коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Президент Володимир Зеленський вакцинувалася від коронавірусу 2 березня. Глава держави зробив це в мобільному госпіталі №59 в Луганській області.

Відео гарант опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Мобільний госпіталь №59 в Луганській області. Як і обіцяв, вакцинувався разом з нашими захисниками", - підписав відео глава країни.

Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу

Нагадаємо, що свою вакцину президент отримав на території військового мобільного госпіталю разом з військовими лікарями та захисниками України, які виконують бойові завдання на передовій і проходять планову вакцинацію.

Усім військовослужбовцям та президенту України перед вакцинацією провели огляд – поміряли температуру, тиск і сатурацію. Перед щепленням президент дав письмову згоду на отримання вакцини. Володимира Зеленського попередили, що може бути побічний ефект – підвищення температури.

Попри те, що Зеленський вже перехворів на коронавірус, рівень антитіл у нього дуже низький. Про це він сам розповів перед щепленням. Саме тому гарант і зважився на вакцинацію.

Як ми писали раніше, лікар дала роз'яснення з приводу вакцинації від коронавірусу для тих, хто вже перехворів COVID-19.

А також розповідали про те, що лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

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