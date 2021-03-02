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Лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 08:25
Лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу Вакцинація від коронавірусу не всім показана (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу показана далеко не всім. Є шість протипоказань, за наявності яких щеплення робити не можна.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Медик повідомив, що про протипоказання він найчастіше чує запитання від пацієнтів.

Протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 є:

  • гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;

  • важкі алергічні реакції в анамнезі;

  • гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;

  • загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;

  • вагітність і період грудного вигодовування;

  • вік до 18 років.

Доктор зазначив, що при підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла, але якщо людина знає, що у неї імунітет і вона перехворіла - то вакцинація їй не показана.

Як ми раніше писали, Степанов розповіділ про побічні ефекти при вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше лікар назвала реальні ризики смерті в результаті вакцинації проти коронавірусу.

Раніше ми розповідали, як в Україні записатися на вакцинацію від COVID-19 і скільки чекати щеплення.

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