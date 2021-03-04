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Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 онлайн: открывайте бутылку шампанского!

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 23:10
Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 онлайн: открывайте бутылку шампанского! Вакцинация от коронавируса в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские знаменитости и врачи вакцинировались от коронавируса индийским препаратом Covishield в прямом эфире ток-шоу "Право на власть". Такое мероприятие под названием "Прививки online" организовали Минздрав Украины, ЮНИСЕФ и телеканал "1+1".

Видео доступно для просмотра на Facebook-странице передачи "Право на власть".

Подобную акцию провели с целью популяризировать потребность привиться от COVID-19.

По словам телеведущей Натальи Мосейчук, до сих пор еще ни одна страна не делала вакцинацию от коронавируса в прямом эфире на телевизионном павильоне.

"Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десять человек, можно сказать - они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей", - заявила она.

В акции "Прививки online" приняли участие:

  • Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ
  • Руслана Лыжичко, певица
  • Александр Педан, телеведущий
  • Сергей Конюшок, спортсмен-стронгмен, двукратный чемпион мира
  • Сергей Дубров, врач, президент ассоциации анестезиологов Украины
  • Елена Михно, врач
  • Виталий Соколов, врач
  • Екатерина Геля, врач
  • Богдан Мельник, врач

Педан после прививки похвалил мастерство медиков и признался, что даже не почувствовал укола.

"Не всегда иммунитет от вирусов зависит от физической формы", - отметил Конюшок и рассказал, что уже переболел коронавирусом в начале ноября.

Булавинова пошутила, что после вакцинации стоит открыть бутылку шампанского и отметить, что их наконец-то привили. Врач-инфекционист подчеркнула, что это можно.

Видео: Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 в прямом эфире

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19 и показал видео, как это происходило.

Также мы писали о том, что недавно врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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