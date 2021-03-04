Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 онлайн: открывайте бутылку шампанского!

Украинские знаменитости и врачи вакцинировались от коронавируса индийским препаратом Covishield в прямом эфире ток-шоу "Право на власть". Такое мероприятие под названием "Прививки online" организовали Минздрав Украины, ЮНИСЕФ и телеканал "1+1".

Видео доступно для просмотра на Facebook-странице передачи "Право на власть".

Подобную акцию провели с целью популяризировать потребность привиться от COVID-19.

По словам телеведущей Натальи Мосейчук, до сих пор еще ни одна страна не делала вакцинацию от коронавируса в прямом эфире на телевизионном павильоне.

"Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десять человек, можно сказать - они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей", - заявила она.

В акции "Прививки online" приняли участие:

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ

Руслана Лыжичко, певица

Александр Педан, телеведущий

Сергей Конюшок, спортсмен-стронгмен, двукратный чемпион мира

Сергей Дубров, врач, президент ассоциации анестезиологов Украины

Елена Михно, врач

Виталий Соколов, врач

Екатерина Геля, врач

Богдан Мельник, врач

Педан после прививки похвалил мастерство медиков и признался, что даже не почувствовал укола.

"Не всегда иммунитет от вирусов зависит от физической формы", - отметил Конюшок и рассказал, что уже переболел коронавирусом в начале ноября.

Булавинова пошутила, что после вакцинации стоит открыть бутылку шампанского и отметить, что их наконец-то привили. Врач-инфекционист подчеркнула, что это можно.

Видео: Украинские звезды и медики вакцинировались от COVID-19 в прямом эфире