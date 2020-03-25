Окупанти на Донбасі зазнали серйозних втрат: що відомо

Бойовики на Донбасі (Фото: strelkov.info)

Бойовик під наркотиками відкрив вогонь по своїх

На Донбасі бойовики зазнали чергових втрат - був ліквідований один оккупнант, ще троє отримали поранення. Зазначається, що один з терористів в стані наркотичного сп'яніння відкрив вогонь по своїх.

Також у бойовиків зафіксовані втрати в техніці. Про це розповів офіцер ЗСУ Сергій Нещадим у своєму Telegram 25 березня.

"Втрати орків склали 4 особи та 1 од. ВТ: безповоротні - 1 (4омсбр (під час хірургічного втручання), санітарні -3 (1-9 омсп (вогнепальне поранення в стані наркотичного сп'яніння), 2 - 4 омсбр 2 АК (в результаті обстрілу). Втрати ОВТ: 1 од. АТ типу "Урал" (4 омсбр 2 АК - обстріл)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше офіцер додав, що за уточненими даними втрати противника протягом 23 березня додатково склали ще 1 людину.

"Безповоротні - 1 (2 омсбр 2АК (не бойовий, обставини уточнюються)", - написав він.

Фото: скріншот поста twitter.com/nevedimka123

За інформацією Нещадима в його пості за вчора, - втрати окупантів в живій силі за минулу добу склали 5 осіб.

"Санітарні - 5 (1 - 3 омсбр 1 АК, не бойовий, в результаті особистості необережності. 4 - 4 омсбр 2 АК (бойові, мінно-вибухові поранення)", - йдеться в публікації за 24 березня.

Як повідомлялося раніше, 23 березня збройні формування РФ на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши протитанковий ракетний комплекс - в результаті обстрілу двоє військових ЗСУ отримали поранення.

Також ми писали про те, що протягом минулого тижня загинули 13 бойовиків, поранені та травмовано - 22 особи.