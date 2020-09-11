Ноги відмовили через застуду: в Одесі лікар ледве не погубила маленьку дитину

В Одесі лікар трохи не угробив дитину (фото: freepik)

В Одесі лікар поставила неправильний діагноз дитині і вона рік не могла ходити

Два роки тому маленький Коля з Одеси переніс застуду, після чого почав кульгати. А лікар неправильним лікуванням ледь не перетворила веселу і активну дитину в каліку.

Якби не втручання досвідченого імунолога, все могло б закінчитися трагедією. Тепер Коля знову може бігати, стрибати, кататися на самокаті і займатися футболом. Про це пишуть Факти.

Після того як мама помітила кульгавість, побігла по лікарях - аналізи, обстеження, МРТ. Все було в порядку, але дитина продовжувала кульгати на одну ніжку. Тоді лікар поставила діагноз: початкова стадія ревматоїдного артриту і призначила гормональні уколи. Після них дитина просто не змогла вставати на ніжки і почала пересуватися виключно повзком.

В такому стані дитина була майже рік. Батьки шукали лікарів, які могли б допомогти синові, паралельно були курси реабілітації.

"Я боялася, щоб не атрофувалися м'язи ніжок. Реабілітолог дивувалася: не може у такої гнучкої дитини бути ревматоїдний артрит. Адже хвороба зазвичай сковує суглоби, тіло стає дерев'яним", - розповідає мама.

Лікар-реабілітолог порадила звернутися до імунолога Віри Казмірчук. І вона знайшла причину хвороби хлопчика, припустивши, що хвороба запустила віруси герпесу.

А гормональні уколи, призначені попереднім лікарем, вдарили по імунній системі дитини, і організм дав збій. Імунолог призначила крапельниці з імуноглобуліном, і вже через кілька днів Коля зміг встати на ніжки, потім заново вчився ходити за руку, а через півроку впевнено пішов сам.

Тепер Колі чотири роки і сім місяців і він катається на роликах, грає у футбольній команді. Тренер говорить, що він один з найкращих гравців.

"Страшно було бачити, як дитина, яка вже добре бігала, стає абсолютно безпорадним, ледве доповзає до улюбленої іграшки, - каже мама. - Але нам пощастило знайти справжнього лікаря, який допоміг повернути сина до нормального життя".

Зараз мама хлопчика каже, що їй абсолютно незрозуміло, як лікар могла поставити дитині діагноз ревматоїдний артрит, якщо на нього нічого не вказувало. А імунолог виявила у Колі віруси герпесу шостого і сьомого типів в активній формі. Суглоби просто виявилися органами-мішенями для цих інфекцій. Гормональні ін'єкції послабили імунітет, і прояви хвороби посилилися.

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