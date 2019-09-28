Українські водії зможуть їздити без прав

Українським водіям для пересування по країні не обов'язково буде мати при собі водійське посвідчення. Про таку цікаву інновацію розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пов'язане нововведення з сервісом "Дія" - "державою в смартфоні" - який ще влітку ініціював Володимир Зеленський. Віце-прем'єр обіцяє запустити інновацію вже в листопаді - крім порталу буде розроблено також дожаток.

В Україні можна буде їздити без прав (фото: РБК-Україна)

І серед проектів, запущених в рамках діджиталізації України, будуть електронні водійські права. Скоро посвідчення можна буде сміливо забувати вдома.

Поки що точно не відомо, як це буде працювати - чи буде це складовим програми "Дія" або треба буде завантажувати фото посвідчення на смартфон.

Варто відзначити, що вже з минулого року українські водії можуть не брати з собою цифровий поліс - досить знімка документа.

Крім електронних прав в рамках проекту плануються також електронні студентські, сервіс е-Малятко, електронна пенсія і перепис населення.