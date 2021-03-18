Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)

У Чорному морі українські ВМС провели спільне тренування з військовими кораблями НАТО зі складу постійної морської мінної групи №2 (SNMCMG2).

Всі елементи навчання типу PASSEX на морі були сплановані і відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур Альянсу.

Українські "морські вовки" з катерної тактичної групи ВМС ЗСУ тренувалися з екіпажем кораблів ВМС Туреччини, Іспанії та Румунії, й відточували майстерність протимінних дій в складі групи кораблів, передачі вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

Українські ВМС та кораблі НАТО провели тренування в Чорному морі (фото: armyinform.com.ua)

Метою цього тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань екіпажів.

Також були відпрацьовані елементи тактичного маневрування, тренування з використання міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

Спільні тренування ВМС ЗСУ та кораблів НАТО в Чорному морі (фото: armyinform.com.ua)

Зазначається, що це вже другі в 2021 році тренування типу PASSEX з участю українських ВМС з кораблями Альянсу, які відбуваються для підтримки безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості і сумісності при виконанні спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.

ВМС ЗСУ та НАТО провели в Чорному морі тренування типу PASSEX (фото: armyinform.com.ua)