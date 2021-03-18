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Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)

Новость на русском → Чорне море, Четвер 18 березня 2021 08:04
Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото) ВМС ЗСУ провели тренування з кораблями НАТО (фото: armyinform.com.ua / колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі українські ВМС провели спільне тренування з військовими кораблями НАТО зі складу постійної морської мінної групи №2 (SNMCMG2).

Про це повідомляє АрміяInform.

Всі елементи навчання типу PASSEX на морі були сплановані і відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур Альянсу.

Українські "морські вовки" з катерної тактичної групи ВМС ЗСУ тренувалися з екіпажем кораблів ВМС Туреччини, Іспанії та Румунії, й відточували майстерність протимінних дій в складі групи кораблів, передачі вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)

Українські ВМС та кораблі НАТО провели тренування в Чорному морі (фото: armyinform.com.ua)

Метою цього тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань екіпажів.

Також були відпрацьовані елементи тактичного маневрування, тренування з використання міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)

Спільні тренування ВМС ЗСУ та кораблів НАТО в Чорному морі (фото: armyinform.com.ua)

Зазначається, що це вже другі в 2021 році тренування типу PASSEX з участю українських ВМС з кораблями Альянсу, які відбуваються для підтримки безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості і сумісності при виконанні спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.

Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)Українські ВМС тренувалися з НАТО в Чорному морі видбивати повітряні атаки ворога (фото)

ВМС ЗСУ та НАТО провели в Чорному морі тренування типу PASSEX (фото: armyinform.com.ua)

Нагадаємо, раніше в березні у Чорному морі пройшли навчання НАТО, в яких задіяли винищувачі.

Раніше ми писали про те, що військам НАТО відновили допуск в Україну в 2021 році, а також розповідали, які та де проведуть навчання.

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