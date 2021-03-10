В Чорному морі відбулись навчання НАТО. Були задіяні винищувачі
Сьогодні, 10 березня, літаки чотирьох країн НАТО провели тренування із взаємодії в бойових умовах над Чорним морем. Французькі винищувачі імітували атаку на групу тральщиків, які слідували в Одесу, а три румунських винищувачі обороняли кораблі від умовних противників.
Про це повідомляє "Думська".
Як повідомляється, два французьких винищувачі Rafale піднялися з авіаносця Шарль де Голль у Середземному морі. Вони імітували повітряну атаку на групу тральщиків Другої протимінної групи НАТО SNMCMG2, які летіли в Одесу.
Також відомо, що від умовних противників кораблі обороняли в небі три румунських винищувачі F-16. Ситуацію над морем моніторив літак дальнього радіолокаційного виявлення АВАКС НАТО, який вилетів з турецької Коньї.
Фото: НАТО провело навчання в Чорному морі
Нагадаємо, сьогодні кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси. Зокрема, пришвартувалася друга протимінна група, яка складається з турецького, румунського та іспанського кораблів.
Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що чорноморський регіон представляє стратегічну важливість для всіх членів і партнерів НАТО.