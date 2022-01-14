Готуємо картоплю по-селянськи з хрусткою скоринкою: допоможе секретний інгрідієнт
Картопля точно знайдеться у кожному будинку, адже цей овоч дуже затребуваний. До того ж однією з найулюбленіших страв українців є картопля по-селянськи. Зокрема, ця страва ідеально підійде для приготування на кожен та на святковий стіл.
Рецептом ідеальної картоплі по-селянськи поділилася фудблогерка Егіна Агаджанян в Instagram.
Так, під час приготування такої страви часто картопля стає м`якою та без хрусткої скоринки. Уникнути такого результату допоможе один простий секрет. Зокрема, картоплю перед запіканням необхідно відварити, але не до готовності.
Для приготування візьміть наступні інгредієнти:
- картопля;
- панірувальні сухарі;
- часник - 1 зубчик;
- сметана;
- пармезан;
- кріп.
Спосіб приготування:
Так, спочатку картоплю потрібно помити та порізати на дольки.
Потім відварити у киплячій воді 3-4 хвилин. Після цього відкинути на друшляк і дати охолонути.
Далі змішайте картоплю з улюбленими приправами, заправити олією та перемішайте. Після цього посипте сухарями.
Викладіть на деко та запікайте за температури 200 градусів 25-30 хвилин.
Тим часом приготуйте соус. Змішайте сметану, натертий пармезан, подрібнений кріп та вичавіть часник.
Рецепт картоплі по-селянськи зі скоринкою (фото:pixabay)
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