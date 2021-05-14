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Навчальний рік для школярів продовжать: з'явився список міст

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П'ятниця 14 травня 2021 08:48
Навчальний рік для школярів продовжать: з'явився список міст Фото: деяким школярам доведеться вчиться в червні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Карантин і локдаун через пандемію коронавірусу призвели до того, що в багатьох школах змістили дати початку літніх канікул. Деякі школи продовжать навчання на перші дні червня, щоб діти могли повноцінно освоїти програму.

Які міста відправлять дітей на літні канікули пізніше, розповіли в програмі "Сніданок 1+1".

Навчання в червні вирішено було продовжити в шести містах України. У Сумах та Хмельницькому школярі на канікули вирушать після 11 червня. У Черкасах та Тернополі – після 8 червня, у Полтаві – після 9 червня. Початкові школи Кропивницького навчатимуться до 7 червня або навіть до 14 червня.

У Києві останній дзвінок для школярів планують провести за планом - у п'ятницю, 28 травня.

Як повідомили нам батьки школярів у Львові, деякі навчальні заклади продовжили навчання середніх класів до 11 червня. При цьому молодші класи та випускники закінчать навчальний рік 28 травня.

Варто відзначити, що в Міністерстві освіти дозволили продовжувати навчальний рік в регіонах, якщо є така необхідність. Це стосується тих областей, де у зв'язку з епідеміологічною ситуацією довелося продовжувати зимові або весняні канікули. Кожен навчальний заклад має право самостійно приймати рішення про терміни завершення навчального року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який графік навчання і канікул буде у 2021 році.

А також ми писали про те, чи будуть школярі Києва вчиться в червні.

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