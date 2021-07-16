Що українські школярі здаватимуть на ДПА у 2022: перелік предметів

В Україні школярі складатимуть державну підсумкову атестацію у 2022 році, і міністерство освіти і науки вже підготувало перелік предметів, за якими проводитимуть перевірку знань у наступному навчальному році.

Учнів яких класів це торкнеться, та які будуть предмети - читайте в матеріалі нижче.

Якщо в нинішньому році МОН через карантин звільнило школярів від обов'язкового проходження ДПА, то в наступному підсумкову атестацію все ж мають намір влаштовувати - її проходитимуть учні 4, 9 і 11 класів.

Перелік предметів для ДПА для 4 класів:

Українська мова.

Математика

Мова національної меншини або мова корінного народу (у разі, якщо в школі така вивчається).

Предмети для ДПА для 9 класів:

Українська мова.

Математика.

Один з предметів на вибір: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія, мова національної меншини, мова корінного народу.

Перелік предметів для ДПА для 11 класів:

Українська мова.

Математика.

Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мови).

Один з навчальних предметів на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.

Мова національної меншини або корінного народу.

Варто зазначити, що наказ МОН ще не опублікований на сайті Верховної Ради, відповідно поки не набув чинності.