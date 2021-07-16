Що українські школярі здаватимуть на ДПА у 2022: перелік предметів

В Україні школярі складатимуть державну підсумкову атестацію у 2022 році, і міністерство освіти і науки вже підготувало перелік предметів, за якими проводитимуть перевірку знань у наступному навчальному році.
Учнів яких класів це торкнеться, та які будуть предмети - читайте в матеріалі нижче.
Якщо в нинішньому році МОН через карантин звільнило школярів від обов'язкового проходження ДПА, то в наступному підсумкову атестацію все ж мають намір влаштовувати - її проходитимуть учні 4, 9 і 11 класів.
Варто зазначити, що наказ МОН ще не опублікований на сайті Верховної Ради, відповідно поки не набув чинності.
Раніше повідомлялося, що під Одесою вчителька взяла участь у ЗНО разом з учнями, і стали відомі її результати.
Нагадаємо також, що в Україні школи скасовують 10-11 класи для учнів.