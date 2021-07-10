Вчителька з Одеської області взяла участь у ЗНО разом з учнями: стали відомі її результати (фото)
Колаж РБК-Україна: вчителька біології з Одеської області склала ЗНО на відмінно
В Одеській області вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу відважилася пройти ЗНО разом зі своїми учнями. Їй вдалося набрати максимальні 200 балів.
Про це повідомляє Ukr.Life.
Цікаво, що її учениця Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.
Вчительку Олену Білан нагородили грамотою за:
- багаторічну сумлінну працю,
- вагомий внесок у справу навчання і виховання покоління, що підростає,
- забезпечення високого рівня якості та результативності освіти,
- високий рівень знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті,
- підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.
Цікаво, що цього року ізмаїльські випускники отримали 47 золотих і 11 срібних медалей.
Фото: вчителька біології з Одеської області разом з учнями складала ЗНО (ukr.life)
У мережі користувачі пишуть, що вчителька молодець і показала правильний приклад.
- Так, вчителька справді молодець і показала приклад для всіх вчителів! Абсолютно всі мають здавати ЗНО разом з учнями і тоді буде видно справжні знання, бо багатьом вчителям до школи і близько підходити не можна;
- Бридко читати такі коментарі, від поважних жінок, які ллють бруд на вчителів. Якщо вам не подобатися ситуація в освіті, вам ніхто не заважає здати ЗНО, вступити до педагогічного і показати "майстер-клас" всім вчителям!;
- А давайте всі вчителі візьмуть участь у ЗНО, кожний зі свого предмету й піднімуть рейтинговий бал;
- Це ЗНО для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а не для вчителів. Не бачу відваги;
- Це правильно. Повагу до себе заслужила;
- Молодець. Пишаюся вчителькою.
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