Что украинские школьники будут сдавать на ГИА в 2022: перечень предметов

В Украине школьники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию в 2022 году, и министерство образования и науки уже подготовило перечень предметов, по которым будут проводить проверку знаний в следующем учебном году.
Учеников каких классов это коснется, и какие будут предметы - читайте в материале ниже.
Если в нынешнем году МОН из-за карантина освободило школьников от обязательного прохождения ГИА, то в следующем итоговую аттестацию все же намерены устраивать - ее будут проходить ученики 4, 9 и 11 классов.
Стоит отметить, что приказ МОН еще не опубликован на сайте Верховной Рады, соответственно пока не вступил в действие.
Ранее сообщалось, что под Одессой учительница приняла участие в ВНО вместе с учениками, и стали известны ее результаты.
Напомним также, что в Украине школы отменяют 10-11 классы для учеников.