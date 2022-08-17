ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні: відео про "матір року" стало мемом

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 18:37
Росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні: відео про "матір року" стало мемом Фото: полонені російські солдати (t.me/operativnoZSU)
Автор: Володимир Костирін

Російський окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, в розмові з українським журналістом Володимиром Золкіним докладно розповів про свою участь в інтервенції, та як його не захотіли після поранення забирати товариші по службі. Коли ж солдату країни-агресора запропонували поспілкуватися з рідними стався конфуз - росіянка не побажала говорити з сином.

Курйозний момент опублікований на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

На кадрах показано, що журналіст дзвонить матері російського військовополоненого Дениса Калданова з Курганської області, щоб ті могли поспілкуватися. Далі слідує такий діалог з жінкою, яку вже встигли охрестити "матір'ю року":

"- Алло, добрий день.

- Добрий.

- Мене звати Володимир, я журналіст. Ви хочете поговорити зі своїм сином? Він у полоні в Україні.

- Не хочу".

Епізод такого спілкування в ролику завершує характерні титри від американського режисера Роберта Б. Вайде, а самі кадри вже встигли стати новим мемом.

Відео: мати російського військовополоненого не захотіла говорити з сином

Повне ж відео бесіди з російським військовополоненим опубліковано на YouTube-каналі Золкіна. Тут можна побачити, що журналіст, ошелешений поведінкою матері окупанта, зробив ще одну спробу. З цього красномовного ролика стає ясно, що довелося мало не вмовляти.

Росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні: відео про &quot;матір року&quot; стало мемом

Як полонений російський окупант з рідними розмовляв (фото: скріншот)

"- Не бажаєте з сином говорити!?

- (після довгої паузи) яким чином я можу з ним поговорити?

- Це вашої мами голос? (запитує Золкін у полоненого окупанта)

- Так (відповідає той).

- А як ви думаєте, яким чином можна поговорити? Ну якщо я вам подзвонив і питаю - чи хочете ви поговорити зі своїм сином?

- Зараз?

- Так, прямо зараз. Не завтра, звичайно ж.

- (знову після тривалої паузи) Давайте".

Золкін попередив жінку, що розмова буде записана, і буде використана для публікації, після чого передав слухавку полоненому.

Солдат ЗС РФ поцікавився у мами, як у них справи, запевнив, що у нього все нормально, "одягнений, ситий, взутий, здоровий", що його вилікували після поранення.

"- Все нормально? Не ображають?

- Ні, звичайно, ні! Нормально тут все.

- Ну як ні. У нас такі прямо проблеми тут розповідають

- Ні, те що там кажуть - не все правда. Не завжди правду говорять... Повідомлення від Червоного Хреста отримували?

- Так, зі мною зв'язувалися. Я вже командуванню написала - взагалі ніяк не реагують..."

Відео: спілкування полоненого російського окупанта з рідними

Денис Калданов після "срочки" підписав контракт з ЗС РФ на три роки, щоб "підняти бабла "- заробити "мільйон рублів". У складі підрозділу він знаходився в Київській області, в приблизно 40 кілометрах від української столиці. Там марш окупантів і закінчився, і через деякий час їм довелося тікати у зворотний бік - у Росію. В ході одного з боїв Калданов отримав поранення в легеню і впав з БМП, а товариші по службі просто поїхали далі, і його через кілька хвилин військові ЗСУ поклали на носилки, і тому надали необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що в Росії батьки окупанта відмовилися від сина заради компенсації - вони поховали чиїсь ноги і не стали шукати сина серед військовополонених в Україні, хоча відео зі схопленим ЗСУ інтервентом було оприлюднено в мережі.

Нагадаємо також, нещодавно дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону, і попросила передзвонити пізніше, бо на роботі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пленный Війна Росії проти України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя