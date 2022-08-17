Росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні: відео про "матір року" стало мемом

Російський окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, в розмові з українським журналістом Володимиром Золкіним докладно розповів про свою участь в інтервенції, та як його не захотіли після поранення забирати товариші по службі. Коли ж солдату країни-агресора запропонували поспілкуватися з рідними стався конфуз - росіянка не побажала говорити з сином.

На кадрах показано, що журналіст дзвонить матері російського військовополоненого Дениса Калданова з Курганської області, щоб ті могли поспілкуватися. Далі слідує такий діалог з жінкою, яку вже встигли охрестити "матір'ю року":

"- Алло, добрий день.

- Добрий.

- Мене звати Володимир, я журналіст. Ви хочете поговорити зі своїм сином? Він у полоні в Україні.

- Не хочу".

Епізод такого спілкування в ролику завершує характерні титри від американського режисера Роберта Б. Вайде, а самі кадри вже встигли стати новим мемом.

Відео: мати російського військовополоненого не захотіла говорити з сином

Повне ж відео бесіди з російським військовополоненим опубліковано на YouTube-каналі Золкіна. Тут можна побачити, що журналіст, ошелешений поведінкою матері окупанта, зробив ще одну спробу. З цього красномовного ролика стає ясно, що довелося мало не вмовляти.

Як полонений російський окупант з рідними розмовляв (фото: скріншот)

"- Не бажаєте з сином говорити!?

- (після довгої паузи) яким чином я можу з ним поговорити?

- Це вашої мами голос? (запитує Золкін у полоненого окупанта)

- Так (відповідає той).

- А як ви думаєте, яким чином можна поговорити? Ну якщо я вам подзвонив і питаю - чи хочете ви поговорити зі своїм сином?

- Зараз?

- Так, прямо зараз. Не завтра, звичайно ж.

- (знову після тривалої паузи) Давайте".

Золкін попередив жінку, що розмова буде записана, і буде використана для публікації, після чого передав слухавку полоненому.

Солдат ЗС РФ поцікавився у мами, як у них справи, запевнив, що у нього все нормально, "одягнений, ситий, взутий, здоровий", що його вилікували після поранення.

"- Все нормально? Не ображають?

- Ні, звичайно, ні! Нормально тут все.

- Ну як ні. У нас такі прямо проблеми тут розповідають

- Ні, те що там кажуть - не все правда. Не завжди правду говорять... Повідомлення від Червоного Хреста отримували?

- Так, зі мною зв'язувалися. Я вже командуванню написала - взагалі ніяк не реагують..."

Відео: спілкування полоненого російського окупанта з рідними

Денис Калданов після "срочки" підписав контракт з ЗС РФ на три роки, щоб "підняти бабла "- заробити "мільйон рублів". У складі підрозділу він знаходився в Київській області, в приблизно 40 кілометрах від української столиці. Там марш окупантів і закінчився, і через деякий час їм довелося тікати у зворотний бік - у Росію. В ході одного з боїв Калданов отримав поранення в легеню і впав з БМП, а товариші по службі просто поїхали далі, і його через кілька хвилин військові ЗСУ поклали на носилки, і тому надали необхідну медичну допомогу.