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Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото

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Антарктида, Понеділок 01 серпня 2022 19:20
Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото Колаж РБК-Україна: Українські полярники зафіксували унікальне явище в небі над Антарктидою
Автор: Світлана Мащенко

Полярники, які працюють на українській станції "Академік Вернадський", зафіксували неймовірну красу в небі.

Неймовірну красу показали на Facebook сторінці станції.

"Погляньте, яке неймовірне зоряне небо днями спостерігали наші полярники та полярниці на "Вернадському"! Це така унікальна краса, що ми вирішили неодмінно поділитися нею з вами", - йдеться в дописі.

Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото

Науковці кажуть, що побачити чисте зоряне небо над станцією можна не так уже й часто. Адже зазвичай тут все затягнуто хмарами, йдуть опади.

Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото

Більшість сузір'їв можна спостерігати саме з Південної півкулі

Дослідники з Вернадського кажуть, що з 88 сузір'їв більшість знаходиться саме в Південній півкулі - 45. Ще 28 - у Північній, а 15 розташовані в районі екватора, тому їх помітно з обох півкуль (проте інколи в різний час).

Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото

У Північній півкулі головним орієнтиром є Полярна зірка (сузір'я Малої Ведмедиці). Вона завжди вказує на Північ, адже розміщена майже над Північним полюсом. Як "вказівник" на Полярну зірку зазвичай використовують сузір'я Великої Ведмедиці - найбільше в Північній півкулі.

В Південній півкулі найближчою до Південного полюсу є сигма Октанта, однак її складно використовувати як орієнтир, адже, на відміну від Полярної зірки, її майже неможливо помітити неозброєним оком.

Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фотоУкраїнські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Однак є сузір'я, за якими можна визначити напрямок на Південний полюс. Це Південний хрест та фрагмент сузір’я Центавра - альфа- та бета-центавра.

Південний хрест - це найменше, але чи не найвідоміше сузір'я: він зображений навіть на прапорах деяких країн. Наприклад, на прапорі Нової Зеландії.

Українські полярники зафіксували рідкісне явище над Антарктидою: вражаючі фото

Фото: Прапор Нової Зеландії (wikipedia)

Для довідки:

Акаде́мік Верна́дський (до 1996 - Фарадей; англ. Faraday Station) - єдина українська антарктична станція.

Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Головне призначення станції - проведення наукових досліджень в Антарктиді.

Раніше ми писали, що полярники зі станції Вернадського показали новонароджених тюленят.

Також повідомлялося, що на дні Тихого океану знайшли майже 40 нових видів тварин.

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Академик Вернадский Станция Вернадского
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