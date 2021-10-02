Полярники зі станції Вернадського показали новонароджених тюленят (фото)

Недалеко від станції "Академіка Вернадського" на Аргентинських островах почався сезон розмноження тюленів Ведделла. Полярники розповіли, що на світ з'явилися троє тюленят: дві самки і самець.

Про це вони повідомили на сторінці станції "Академіка Вернадського" в Facebook .

Першу дівчинку полярники всі разом назвали Пенола - на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Друге ім'я самці дав дизеліст Олександр Книжатко, оскільки він першим знайшов її, та ще й перед своїм днем народження. Її назвали Кралею.

Українські полярники показали новонароджених тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko )

А ось третє дитинча, на жаль, не вижило. Вчені хочуть провести дослідження, які встановлять причину смерті тварини.

Тюленята, які вижили, здаються здоровими і відчувають себе добре. Вони вгодовані і активні.

Українські полярники показали новонароджених тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko )

Новонароджені важать приблизно 25 кілограмів. При цьому вони швидко набирають масу, завдяки поживному молоку матері. Зазначимо, що жирність молока тюленів становить 54%.

Самки годують своїх дитинчат трохи більше місяця. До того моменту малюки вже можуть важити 90 кілограмів, що дозволить їм пережити період голоду при переході до самостійного харчування в океані.

Коли самки перестануть годувати дитинчат, то зможуть знову виводити потомство.

Українські полярники показали новонароджених тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko )

Варто зазначити, що українські вчені також проводять і інші дослідження тюленів. Наприклад, вивчають особливості їх розмноження і харчування. Вони також досліджують тканини пуповини та плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забруднювачів тощо.

Також українці досліджують звуки тюленів Ведделла, оскільки більшість їх звуків людина не чує, адже вони відносяться до ультразвукових частот.

Українські полярники показали новонароджених тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko )