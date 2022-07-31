На дні Тихого океану знайшли майже 40 нових видів тварин: як вони виглядають (фото)
Під час розвідки дна центральної частини тихоокеанської зони Кларіон-Кліппертон (ЗКК) були виявлені 39 нових для науки видів тварин - глибоководних мешканців. Зразки морфотипів дістали за допомогою дистанційно керованого апарату на глибині понад 3 км.
Результати дослідження опубліковані в науковому журналі ZooKeys.
Обстеження біорізноманіття і структури, видових ареалів на абісальному дні Тихого океану площею близько 6 млн кв.км, багатому поліметалічними конкреціями, здійснювалися перед початком розробки глибоководних родовищ корисних копалин, бурових робіт.
Так, в цьому глибоководному регіоні зосереджені найбільші концентрації поліметалічних конкрецій з високим вмістом золота, що являють собою велике джерело цінних з комерційної точки зору металів, таких як нікель, мідь і кобальт, багато з яких в даний час використовуються у високотехнологічних і екологічно чистих галузях.
За допомогою робота було зібрано 55 зразків донної мегафауни з підводних гір і абісальних рівнин в трьох районах західної ЗКК, що представляють особливий екологічний інтерес, на глибині 3100-5100 метрів.
"Використовуючи як морфологічні, так і молекулярні дані, було виявлено 48 різних морфотипів, що належать до п'яти типів, тільки дев'ять з яких можна віднести до відомих видів, і 39 видів, потенційно нових для науки", - йдеться в публікації.
Laetmonice, сімейство морських багатощетинкових кільчастих черв'яків (фото: zookeys.pensoft.net)
Катерінум Catherinum (фото: zookeys.pensoft.net)
Біологи використовували генетичний аналіз, метод ДНК-баркодування для вивчення невеликих ділянок геному, за якими можна розрізнити близькі види.
36 тварин, чиї ДНК були виявлені та підняті на поверхню для аналізу, проживали на глибині понад 4,8 км - це бентосна мегафауна має відносно великі разери, понад 2 см.
Анемона Metridioidea (фото: zookeys.pensoft.net)
Метрідіоідеї (Metridioidea), вид збоку (фото: zookeys.pensoft.net)
Метрідіоідеї (Metridioidea) (фото: zookeys.pensoft.net)
Серед них - кільчасті черви, сидячі ракоподібні, штрикаючі, різні голкошкірі, в тому числі офіур і морських лілій, губки та інші.
Зороастр (Zoroaster), різновид морських зірок (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)
Psychronaetes, морський огірок (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)
Kamptosoma abyssale, вид морських їжаків (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)
Робот наближається до Psychropotes verrucicaudatus, різновиду морського огірка (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)
Колюча морська істота на дні Тихого океану (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)
Peniagone vitrea, вид морського огірка (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)
Зауважимо також, що хоча ЗКК вперше був досліджений в 1875 році кораблем H. M.S. Challenger, на цій великій території було проведено відносно мало таксономічних робіт, і, отже, доступно дуже мало біогеографічної інформації. Тому важливість нинішніх обстежень і виявлення раніше невідомих мешканців для науки складно переоцінити.
Актиностоліди( Actinostolidae), зразок збоку (фото: zookeys.pensoft.net)
Актиностоліди (Actinostolidae) фото: zookeys.pensoft.net)
Фунгіаціат (Fungiacyathus) (фото: zookeys.pensoft.net)
Хрісогоргія (Chrysogorgia) (фото: zookeys.pensoft.net)
Мопсиїди (Mopseidae) (фото:zookeys.pensoft.net)