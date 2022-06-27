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Українські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожують

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Понеділок 27 червня 2022 11:06
Українські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожують Як виглядають перламутрові хмари в Антарктиді (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським полярникам в Антарктиді пощастило спостерігати рідкісне і унікальне явище - перламутрові хмари. Таку красу побачили над станцією "Академік Вернадський".

Фотографії нереальних хмар показали на сторінці Національного антарктичного центру.

Як відбувається таке явище

Як пояснила метеоролог Анжеліка Ганчук, таке явище формується на великій для хмар висоті, приблизно 15-30 км.

"Коли тут, біля землі, повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, утворюється хвиля, що на підвітряній стороні гори сприяє виносу вологи від землі на великі висоти, в позбавлену інших хмар стратосферу. Там при низьких температурах і великих швидкостях вітру волога може існувати тільки у вигляді найдрібніших крапельок переохолодженої води і кристаликів льоду", - розповіла вона.

Власне завдяки цьому виникає перламутрова краса таких хмар. Під час заходу сонця світло відбивається від цих кристаликів в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і розфарбовує хмари в різні кольори.

Як виглядають перламутрові хмари

Українські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьУкраїнські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьУкраїнські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьУкраїнські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьУкраїнські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьУкраїнські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьУкраїнські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожуютьПерламутрові хмари в Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, українські полярники показали стрибаючих пінгвінів. При цьому вчені пояснили, чому пінгвіни вистрибують з води на берег.

Раніше наші полярники показали милі фотографії дитинчат пінгвінів. Крім того, вони розповіли, що в цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в складних умовах.

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