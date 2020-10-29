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До українських полярників в Антарктиді зайшов на вогник "гість": витоптав весь сніг

Четвер 29 жовтня 2020 15:40
До українських полярників в Антарктиді зайшов на вогник "гість": витоптав весь сніг
В Антарктиді тюлень зайшов в гості до українських учених (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські вчені розповіли про пригоди тюленя на станції

В Антарктиді, неподалік від української станції "Академік Вернадський" вчені розповіли про милого гостя, який прийшов "погрітися". До наших дослідникам завітав тюлень-крабоїд і витоптав практично весь сніг біля будиночка. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук Анна Соїна.

"Вчора ввечері до нас прийшов гість. "Витоптав" нам велику частину снігу, намотавши кілька кіл по станції і дещо всіх здивував", - підписала знімок Ганна й опублікувала декілька фотографій забавної тварини.

До українських полярників в Антарктиді зайшов на вогник &quot;гість&quot;: витоптав весь снігДо українських полярників в Антарктиді зайшов на вогник &quot;гість&quot;: витоптав весь сніг

До українських вчених зайшов на вогник тюлень (фото: Євген Прокопчук)

У коментарях користувачі захопилися красенем-тюленем і запитали, що ж він хотів від людей на станції. Ганна Соїна відповіла, що тюлень наблизився до станції після вечері, йому щось дуже не сподобалося.

  • Допоміг з прибиранням снігу, красунчик! Крабоїди бувають флегматами, а бувають дуже агресивними, їх навіть косатки побоюються.
  • Чудовий нахабний гість!
  • Так, він вже після вечері, десь з 20.00 по 22.00 з'явився, так що точно не на запах. Та й судячи з поведінки, як раз навпаки, йому щось не подобалося у нас.

Як ми писали раніше, в Антарктиді, неподалік від української станції "Академік Вернадський" зняли приголомшливе фото пінгвінів. Тварини вишикувалися в чергу до океану, щоб добути там рибу.

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