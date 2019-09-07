Українські полонені вдома! Історичні фото з "Борисполя"

Обмін полоненими між Україною і Росією відбувся сьогодні, 7 вересня. В аеропорту "Бориспіль" в терміналі B приземлився літак з 35 українськими полоненими, яких утримували в РФ. У той же час літак з полоненими, яких передала українська сторона, приземлився в Росії.

Зустріти українців зібралися родичі, перші особи держави та журналісти.

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Варто зазначити, що в Україну повернулися 24 моряків, яких взяли у полон після нападу в Керченській протоці, і 11 політв'язнів, включаючи українського кінорежисера Олега Сенцова, засудженого в 2015 році в Росії на 20 років в'язниці за звинуваченням у тероризмі.

Обмін полоненими (фото: РБК-Україна)

Раніше обмін полоненими між Україною і Росією був запланований на 30 серпня, але пізніше обмін перенесли на тиждень.

Обмін полоненими (фото: РБК-Україна)

Присутні зустріли приземлення літака оплесками.

Обмін полоненими (фото: РБК-Україна)

В Україну повернулися: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клых, Микола Карп'юк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрій Без'язичний, Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, В'ячеслав Зінченко, Сергій Цибизов, Сергій Попов, Владислав Костишин, Андрій Опрыско, Андрій Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Володимир Лісовий, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Сергій Чулиба і Юрій Будзило.

Обмін полоненими (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з президентом Росії вони зробили все для обміну полоненими, не змінюючи українських домовленостей.

Раніше повідомлялося про те, що Польща підтримала обмін полоненими між Україною і Росією.