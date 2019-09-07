ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і Росія зробили все для обміну полоненими, - Зеленський

Новини » Політика    07.09.2019 - 14:07
Україна і Росія зробили все для обміну полоненими, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський і Путін створили робочу групу, яка займалася питанням звільнення полонених

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з президентом Російської Федерації зробили все для обміну полоненими, не міняючи на ходу українських домовленостей. Про це повідомив Зеленський під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль", передає РБК-Україна.

"Я, як президент України і президент РФ Володимир Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що домовився з Путіним створити робочу групу, яка, зокрема, займалася питанням звільнення.

"Далі будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовження розведення сил: спочатку Золоте і Петровське, а потім розедення по всій території і припинення війни. Ми повернемо не тільки людей, але і територію", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічали їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Крім того, український політв'язень Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Присутні вітали Сенцова оплесками.

З'явився список учасників обміну Обмін полоненими між Україною і Росією: всі подробиці
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся