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У Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках: годину вмовляли злізти

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Київ, Четвер 27 січня 2022 15:55
У Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках: годину вмовляли злізти У Києві жінка намагалась стрибнути із 3-річною дитиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві 32-річна жінка зачинилась на балконі та погрожувала стрибнути з 3-річною дитиною з 12 поверху. Поліцейські понад годину вели з нею перемовини.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Так, інцидент стався ввечері 26 січня.

Зазначається, що до поліції звернулася мати жінки та розповіла, що її донька з онуком погрожує скоїти самогубство. На місце негайно приїхали усі профільні служби.

З моменту надходження виклику поліцейский телефоном розмовляв з жінкою та відволікав її різними питаннями. До того ж у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище.

У Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках: годину вмовляли злізтиУ Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках: годину вмовляли злізтиУ Києві жінка намагалась покінчити життя із 3-річною дитиною (kyiv.npu.gov)

До того ж коли працівники ДСНС спустились з 13 поверху, то рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері й поліція змогла потрапити до оселі.

"Далі ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а 3-річного хлопчика заспокоїли, оскільки дитина була налякана діями матері, - повідомили в поліції.

Зазначається, що наразі життю Максимка нічого не загрожує, його оглянули медпрацівники та передали бабусі.

Маму хлопчика затримали. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

У Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках: годину вмовляли злізтиУ Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках: годину вмовляли злізтиУ Києві жінка намагалась покінчити життя із 3-річною дитиною (kyiv.npu.gov)

Раніше ми повідомляли, що у Львові врятували хлопця, який хотів накласти на себе руки у прямому ефірі.

Також ми писали, що у Харкові чоловік мало не спалив себе на очах у поліцейських.

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