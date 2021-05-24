Українські миротворці розповіли про виверження вулкана в ДР Конго: все палало і горіло

У Конго розташована база українських миротворців, її теж евакуювали - особовий склад, зброю і техніку. Вони прямували в сусідню Руанду і встигли дістатися до її кордону, коли з'ясувалося, що виверження поки закінчилося. Тому наші миротворці повернулися і зараз стежать за ситуацією, адже прогнозують другу хвилю виверження.

Українські військові розповіли, що після виверження почалися землетруси.

"Зараз трясе кімнату, тут відбувається не знаю скільки балів, але землетрус. Вулканологи сказали, що до 10 днів після лави можливі землетруси. Наскільки ми далеко знаходимося, думаю, 10-15 кілометрів. Але якщо вийти на околицю, ми спостерігаємо, що відбувається. Таке враження, що вулкан розташований значно ближче. Все палало, все було у вогнях, було схоже на своєрідний апокаліпсис", — поділився враженнями Юрій Кульпа, помічник командира зі зв'язків зі ЗМІ.

У Конго прокинувся найстаріший вулкан