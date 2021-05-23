Виверження вулкана в ДР Конго: кількість загиблих зросла втричі

У Демократичній Республіці Конго зросла кількість загиблих в результаті виверження вулкана . На даний момент відомо про 15 загиблих.

Дев'ять людей загинули в результаті дорожньо - транспортної пригоди під час евакуації. Ще четверо померли у в'язниці мунзензе при спробі втечі. Про причини загибелі ще двох не повідомляється.

"Є кілька жертв, у тому числі дев'ять осіб в результаті вантажівки, що перекинулася, і чотири людини, які намагалися втекти з в'язниці Мунзензе", - повідомив майор Гуллауме Джике Кайко.

Губернатор Північного Ківу наказав Збройним силам ДР Конго і Національної поліції забезпечити безпеку міста Гома і маршрутів евакуації, щоб уникнути випадків крадіжки, варварства і проникнення під час евакуації.