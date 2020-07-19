Українські курорти атакують морські блохи: що робити і як їх відлякувати

Як захиститися від укусів морських бліх (Колаж РБК-Україна)

Лікар розповів, як зняти запалення після укусів і захиститися від цих комах

В Україні пляжний сезон почався з проблем і відпочивальники на узбережжі Азовського моря неодноразово скаржилися, що стали жертвами укусів бокоплавів або морських бліх. Особливо багато таких бліх у Кирилівці.

Як розповіли туристи, ці дрібні ракоподібні нападають на людей у воді. Людині здається, що прилипли до ніг водорості, а вже на березі вони виявляють, що на тілі укуси, які схожі на комарині. Через деякий час місця укусів починають червоніти та збільшуватися в розмірах. Що робити з укусами і як можна відлякати таких бліх, розповів лікар Іван Пашко у коментарі для Ria-M.

Укуси морських бліх можуть призвести до появи алергічних реакцій і особливо вони небезпечні для дітей.

"Укуси морських бліх дуже часто викликають алергічну реакцію. Особливо у дітей, адже шкіра у них ніжна", - зазначив лікар.

Він пояснив, як можна обробити такі укуси та в яких випадках потрібно термінова медична допомога.

"Щоб уникнути ускладнень після укусу, потрібно прийняти антигістамінні препарати та сорбенти. Якщо від укусу у вас з'явилися такі симптоми, як запаморочення, падіння тиску, то в такому випадку необхідна госпіталізація і медична допомога. Щоб зменшити ймовірність укусу, потрібно нанести крем від засмаги або будь протиопіковий з маслянистим вмістом. Це послужить своєрідним бар'єром. Також після того, як покупаєтеся в море, необхідно відразу обтерти шкіру рушником, щоб прибрати зі шкіри ракоподібних", - підкреслив Іван Пашко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко надати допомогу при укусі різних видів комах.

А також розповідали про те, що відпочивальники на Азовському морі показали, як виглядають укуси морських бліх.