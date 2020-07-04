На популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи

Морська блоха (фото: twitter.com/motherboard)

Медики пояснили, для кого найбільш небезпечні укуси морських бліх

На популярному курорті в Кирилівці відпочивальники скаржаться на навалу морських бліх, які прийшли на зміну небезпечним медузам виду корнерот на пляжах Азовського моря.

У цьому році в ряді курортних регіонів спостерігається вкрай напружена ситуація з безконтрольним розмноженням медуз в Азовському морі, але саме в Кирилівці з початку липня ці желеподібні водні мешканці зникли з виду. Про це передає "РИА Мелітополь" із посиланням на слова головного редактора НІАП "Кирилівка.Укр" Євгена Смельчакова.

Водночас відпочивальники нарікають на велику кількість морських бліх, які атакують людей у воді.

У багатьох туристів на місцях укусів розпливаються червоні плями, пише ресурс verge.zp.ua.

Зазначається, що подібне нашестя морських комах може бути пов'язане з початком "цвітіння" води - це проявляється в невеликій кількості водоростей і дуже неприємному ароматі.

Найбільш небезпечні укуси морських бліх для дітей

Морських бліх відносять до загону бокоплавів та вважають одним з найпоширеніших м'ясоїдних ракоподібних.

Таку живність під час купання вкрай складно помітити - якщо ви відчули легке покусування, вже на суші краще оглянути тіло в пошуках дрібних істот з двома вусиками.

Спочатку місця укусів схожі на комарині, але через деякий час збільшуються до червоних плям на шкірі.

Медики у випадках укусів морських бліх зазвичай прописують дитині противоалергенні препарати та абсорбенти. Тим, у кого реакція дуже гостра - гормональну терапію.

Дерматологи також розповідають, що дитячий організм більше реагує на укуси морських бліх, оскільки шкіра у них більш м'яка.

Раніше ми писали про те, що в Бердянську відпочиваючі скаржилися на опіки, які отримали після контакту з небезпечними медузами.

Нагадаємо, нещодавно туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі, через яке тонуть навіть першокласні плавці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін