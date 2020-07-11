Укуси комах: як швидко надати першу допомогу

Перша допомога при укусах комах (Фото: pixabay.com)

Як надати першу допомогу при укусах комах, і які симптоми повинні насторожити

У літню пору укуси комах можуть сильно ускладнити відпочинок на природі, на дачі. Деякі укуси проходять швидко і без додаткових засобів, а деякі стають такими важкими, що без допомоги лікарів не обійтися.

Як швидко впоратися з наслідками укусів комах на природі та в яких випадках буде необхідна допомога лікаря – читайте в Styler.

Кліщ. Ця комаха є переносником небезпечних захворювань і його укуси особливо неприємні. Після укусу людина зазвичай не відчуває болю і зауважує, що підхопила кліща тільки через кілька днів. Місце від укусу буде червоне і в центрі – чорна або червона крапка. Якщо кліщ не відвалився сам, то витягувати його самостійно не рекомендується, потрібно звернутися до лікаря. Важливо, щоб не було розриву комахи.

Комар. Укуси комарів на собі відчували практично всі люди. Біль з'являється практично відразу, а слідом за нею сильний свербіж. Після розчісування місце укусу запалюється і стає червоного кольору. Може виникнути алергічна реакція з набряком на кислоту, яку виділяє при укусі комар. Такі укуси краще всього обробляти нашатирним спиртом, розведеним водою. Також підійде розчин питної соди (Чайна ложка на склянку води). Щоб зняти свербіж можна використовувати шматочок часнику. Видавіть трохи на марлю і прикладіть до місця укусу.

Також можна присипати місце укусу дрібною сіллю або змастити густим розчином самого темного господарського мила.

Оса. Ці укуси дуже болючі та дуже небезпечні для тих, хто має схильність до алергії. Місце укусу розпухає, пече, може з'явитися головний біль, підвищена температура тіла і навіть висип. З рани потрібно витягти жало, якщо це не вдається – варто бігти до лікаря. На місце укусу можна прикласти лист капусти або лопуха. Відмінно допомагає компрес з меду та часнику.

Шершень. Це комаха проколює шкіру людини, але не залишає жало в рані. Місце швидко напухає, червоніє, з'являється гострий біль. Можливі такі симптоми: прискорений пульс, нудота, блювання, холодні кінцівки, синюватий відтінок губ, вух, можлива втрата свідомості. Після укусу шершня медична допомога необхідна обов'язково. До приїзду медиків можна обробити рану будь-яким спиртовим розчином і прикласти щось холодне. Потерпілому потрібно дати антигістамінний засіб, щоб запобігти алергічну реакцію.

Мураха. Ці комахи виробляють токсин під час укусу, який викликає алергічну реакцію. Біль зазвичай проявляється відразу, гострий. Місце укусу треба промити мильною водою, покласти лід на 10 хвилин, а потім змастити антисептиком або спиртовим розчином.

Сліпень. Укус ґедзя залишає відмітину навколо рани, виникає набряк і відчуття печіння. Може з'явитися свербіж, запаморочення. Місце укусу треба притиснути пальцем, щоб слина ґедзя не розтікалася далі. Промити місце укусу водою з милом, прикласти лід. Після цього змастити спиртом або перекисом водню. Можна продезінфікувати йодом або зеленкою. Якщо стан потерпілого погіршується – їхати до лікаря негайно.

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