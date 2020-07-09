На українському курорті на туристів нападають морські блохи: ось як вони моторошно кусають

На українському курорті люди скаржаться на морських бліх
На Азовському морі відпочиваючим псують відпочинок морські блохи, які боляче кусають. Після їх укусів людина відчуває біль і печіння, це трохи схоже на наслідки після кропиви. Українці скаржаться на цих ракообразних у Кирилівці та Молочному лимані.
Наслідки укусів показала на сторінці в Facebook ВЕЛО-Мелітополь Вікторія Мітіна. Вона поскаржилася, що після купання в морі її покусали блохи і опублікувала фото.
"Це я вчора після моря. Вранці зійшло, Слава Богу", - написала Вікторія.
Укуси морських бліх (фото: facebook.com/groups/velo.melitopol)
В коментарях українці відзначили, що ці морські мешканці схожі на маленьких креветок, вони жалять, але на ранок укуси пропадають.
Нагадаємо, що морська блоха, що відноситься до загону бокоплавів, вважається одним з найпоширеніших м'ясоїдних ракоподібних. В основному вони живуть у північно-східній частині Атлантичного океану, проте зустрічаються і в інших водах практично по всьому світу, в тому числі і в Чорному морі.
Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.