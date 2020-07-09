На українському курорті на туристів нападають морські блохи: ось як вони моторошно кусають

На Азовському морі людей кусають морські блохи (колаж РБК-Україна)

На українському курорті люди скаржаться на морських бліх

На Азовському морі відпочиваючим псують відпочинок морські блохи, які боляче кусають. Після їх укусів людина відчуває біль і печіння, це трохи схоже на наслідки після кропиви. Українці скаржаться на цих ракообразних у Кирилівці та Молочному лимані.

Наслідки укусів показала на сторінці в Facebook ВЕЛО-Мелітополь Вікторія Мітіна. Вона поскаржилася, що після купання в морі її покусали блохи і опублікувала фото.

"Це я вчора після моря. Вранці зійшло, Слава Богу", - написала Вікторія.

Укуси морських бліх (фото: facebook.com/groups/velo.melitopol)

В коментарях українці відзначили, що ці морські мешканці схожі на маленьких креветок, вони жалять, але на ранок укуси пропадають.

Я особисто укусів сильно не відчував. Був просто свербіж і печіння. І сліди як від кропиви на тілі. До ранку зникло все до щастя.

Медузи і блохи - це через осолонення моря. Річки стали менше прісної води скидати. Як підсумок солоність стала вище. І тому, до речі стало менше бичка.

Ну, це, мабуть, у кожного різна реакція. Як на укус бджіл, кого той роздуває, а хтось просто почухається. У статті он, радять антигістамінні, значить явно алергічна реакція...

Нагадаємо, що морська блоха, що відноситься до загону бокоплавів, вважається одним з найпоширеніших м'ясоїдних ракоподібних. В основному вони живуть у північно-східній частині Атлантичного океану, проте зустрічаються і в інших водах практично по всьому світу, в тому числі і в Чорному морі.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.