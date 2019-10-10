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Українське коріння: що відомо про письменницю, яка отримала Нобелівську премію

STYLERЖиття    10.10.2019 - 19:11
Українське коріння: що відомо про письменницю, яка отримала Нобелівську премію
Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури (фото: колаж РБК-Україна)

Польська письменниця Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію

Сьогодні, 10 жовтня, польська письменниця Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелівської премії з літератури. Примітно, що вона виросла в родині вихідців з України.

Бабуся письменниці жила в Тернопільській області, але потім вийшла заміж за поляка і переїхала до Польщі.

Ольга Токарчук закінчила ліцей їм. Норвіда в місті Кетш та факультет психології Варшавського університету. Коли Токарчук була студенткою, то в якості волонтера вона працювала з психічно хворими людьми.

Українське коріння: що відомо про письменницю, яка отримала Нобелівську премію

Ольга Токарчук (фото: nobelprize.org)

Після того, як Ольга закінчила навчання вона працювала психотерапевтом у Валбжиху. Вона є членом Партії зелених і входить до редколегії журналу "Політична критика".

Перший роман письменниці "Шлях людей книги" вийшов в світ в 1993 році. За роман "Бігуни" Токарчук 2008 року отримала найпрестижнішу в Польщі літературну премію "Ніка".

Через 10 років цей же роман отримав Міжнародну Букерівську премію. При цьому Токарчук стала першою польською письменницею, яка отримала цю престижну нагороду.

Нагадаємо, що під Тернополем школярка покінчила з собою після прочитання книги Стейс Крамер "50 днів до мого самогубства".

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