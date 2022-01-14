Українські книгарні потрапили в гучний скандал: коли чекати відправку книжок

Крім того, перед святами компанії почали масові розпродажі та акції, а це потік замовлень тільки посилило.

До паралічу всієї системи в цих магазинах призвело кілька факторів. Українці почали масово використовувати "ковідну тисячу" на оплату книг і за часом це збіглося з новорічними святами, коли ажіотаж набагато більший.

Найпопулярніші українські книгарні потрапили в грандіозний скандал. "Лавка Бабуїн", Yakaboo і "Книгарня "Є" не відправляють клієнтам книги, які були замовлені та оплачені ще в кінці грудня.

Що відбувається з українськими книгарнями та чи варто чекати свої книги найближчим часом - читайте в матеріалі Styler.

Жертвою однієї з книгарень стала я сама і кілька моїх друзів. І не всі намагалися купити книги саме на "ковідну тисячу". Замовлення, які були зроблені та оплачені в останній тиждень грудня, навіть ще не оброблені.

Дочка давно просила одну цікаву книгу, але вона вперто зникала з сайтів книгарень. І нарешті, я зловила її на сайті "Книгарні "Є". 28 грудня я перевірила наявність, замовила, оплатила відразу.

А далі - тиша. Я не вперше замовляю на цьому сайті книги та звикла, що протягом 1-2 днів максимум приходить повідомлення на телефон і в електронну службу.

Але не цього разу. Спочатку я списала це на свята і сильну завантаженість. Почекала тиждень. Як тільки почалися робочі дні, спробувала зв'язатися з підтримкою і з'ясувати долю свого замовлення.

Додзвонитися за телефонами мені не вдалося, ні з п'ятого, ні зі 125 разу. Оператори просто не відповідають. Писала на підтримку - тиша. Написала повідомлення в чат Facebook - через добу побачила, що воно прочитане.

Але відповіді так і немає. При цьому сторінка книгарні оновлюється у всіх соціальних мережах, але коментарі відключені повністю – щоб люди не скаржилися.

Зазначені нові терміни доставки, які повідомили на сторінці книгарні, вже пройшли. Сьогодні 14 січня і статус мого замовлення в кабінеті магазину так і не змінився.

Злить не те, що затримується книга, яку я хотіла подарувати дитині до Різдва. Злить і засмучує те, що немає ніякої комунікації та вибачень від магазину.

І в таку ситуацію потрапила не тільки я. Мої друзі вже масово повідомляють в соцмережах про подібні проблеми. І це стосується не тільки "Книгарні "Є", а й інших українських книгарень – "Лавка Бабуїн" і Yakaboo.

Скріншоти

Підозрюю, що шквал листів і повідомлень обурених клієнтів вже перевищив навіть ажіотаж замовлень книг. І найбільше українців злить саме відсутність комунікації.

Коли чекати книги?

Надія отримати оплачені книги все ж є. Один з моїх знайомих, який зробив замовлення на сайті до 25 грудня, книги вже отримав – 12 січня. Ще кілька змогли з'ясувати долю книг і статус змінився з "замовлено" на "оформлено".

Є можливість і просто скасувати замовлення. Потрібно в особистому кабінеті подати заявку і кошти за законом повинні повернутися протягом 14 робочих днів.

Що кажуть у книгарнях

На сторінках українських книгарень з'явилися повідомлення з вибаченнями та новими термінами відправки книг. У "Є" терміни збільшилися до двох тижнів. І всім клієнтам приносять вибачення за затримки та посилаються на те, що робота йде на максимальних потужностях.

"Ми ні в якому разі не хотіли підвести ваші очікування, тому працювали та працюємо цілодобово без свят і вихідних. Дуже сподіваємося на розуміння з Вашого боку. Наш call-центр працює в режимі non-stop, саме тому вам так важко до нас додзвонитися", - пише "Книгарня "Є".

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На сторінці "Лавка Бабуїн" повідомлення про технічні проблеми та затримку стоїть старе – за 31 грудня. Коментарі про свої замовлення люди пишуть саме там. Багато хто просить просто скасувати замовлення і повернути гроші.

Відповідей від компанії немає, хоча по сторінці видно, що її регулярно оновлюють. Одиниці вказують, що книги отримали - після двох-трьох тижнів очікування.

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Вибачаються і в Yakaboo. На цій сторінці менеджери почали відповідати на коментарі своїх клієнтів.

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