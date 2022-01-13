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У підручнику для українських школярів знайшли картинку із свастикою (фото)

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Четвер 13 січня 2022 14:53
У підручнику для українських школярів знайшли картинку із свастикою (фото) В шкільному підручнику знайшли зображення зі свастикою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В українському шкільному підручнику "Громадянська освіта" за 10 клас розміщено зображення з ознаками російської пропаганди проти українських ЗМІ.

Про це у Facebook повідомив користувач Сергій Черкаський.

Так, автори посібника пропонують дітям вивчити тему інформаційної війни на прикладі картинки зі свастикою.

Сергій Черкаський розповів, що фотографію підручника йому надіслав школяр із міста Дніпро.

На фото зображено картинку з нацистською свастикою, написами "бендеробачення", "є така професія, щовечора брехати". Також зображена телеведуча одного з українських каналів і логотипи національних телевізійних мовників.

У підручнику для українських школярів знайшли картинку із свастикою (фото)У підручнику для українських школярів знайшли картинку із свастикою (фото)У підручнику для українських школярів знайшли картинку із свастикою (фото)В українському шкільному підручнику знайшли картинку зі свастикою (facebook.com/cherkasskyi)

За задумом укладачів підручника, школярі під час проходження розділу "Світ інформації та ЗМІ" мають вивчити це зображення та відповісти на низку питань, а саме:

  • Чи можна назвати цей плакат пропагандистським?
  • Який основний зміст цього зображення?
  • Які меседжі виражені в зображенні?
  • На кого розрахований цей плакат, яку реакцію він має спричинити?
  • Яке значення має цей плакат?

До того ж автори посібника написали, що картинка поширюється у ЗМІ держави-агресора.

Окрім того, авторами підручника виступили Тамара Бакка, Любов Марголіна та Тетяна Мелещенко. Тираж підручника 107 тисяч екземплярів.

Підручник рекомендовано Міністерством освіти та науки України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-Алейхему.

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