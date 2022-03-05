Українські міста повстають проти окупантів: відео з Херсона, Мелітополя, Запоріжжя, Бердянська

Південні міста України, де окупант завдає сильного удару, намагаючись підірвати в тому числі патріотичний дух, повстають проти окупантів. Зранку 5 березня спочатку сотні, а потім тисячі людей вийшли на вулиці Херсона, згодом піднялися Бердянськ, Запоріжжя, Мелітополь.

Дивіться нижче на відео, як українці виганяють ворога з нашої рідної землі.

Українці виходять на головні площі міст, марширують вулицями, зупиняють ворожу техніку.

Ось так виглядала площа в Херсоні зранку 5 березня.

Вже вдень людей стало значно більше. На відео нижче показано, як херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Бердянськ вийшов з прапорами і патріотичними слоганами вслід за Херсоном.

В Запоріжжі українці на площі скандують: "Зеленский молодець, а Путіну - пиз**ць!"

Мелітополь також постав проти окупантів. Люди з прапорами виходять на вулиці.