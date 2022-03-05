Украинские города восстают против оккупантов: видео из Херсона, Мелитополя, Запорожья, Бердянска

Южные города Украины, где оккупант наносит сильный удар, пытаясь подорвать в том числе патриотический дух, восстают против оккупантов. Утром 5 марта сначала сотни, а затем тысячи людей вышли на улицы Херсона, затем поднялись Бердянск, Запорожье, Мелитополь.

Смотрите ниже на видео, как украинцы выгоняют врага с нашей родной земли.

Украинцы выходят на главные площади городов, маршируют по улицам, останавливают вражескую технику.

Вот так выглядела площадь в Херсоне утром 5 марта.

Уже днем людей стало значительно больше. На видео ниже показано, как херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который бежал из города.

Бердянск вышел с флагами и патриотическими слоганами вслед за Херсоном.

В Запорожье украинцы на площади скандируют: "Зеленский молодец, а Путину - пиз**ц!"

Мелитополь также встал против оккупантов. Люди с флагами выходят на улицы.